Вильфанд сообщил, когда ситуация с лесными пожарами в Якутии улучшится

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря дождям, которые придут в регион в конце недели.
Вильфанд сообщил, когда ситуация с лесными пожарами в Якутии улучшится
  • Reuters
  • © facebook.com/mchsyakutia

«В Якутии пройдут дожди. К концу недели ... ситуация существенно улучшится», — приводит ТАСС прогноз Вильфанда.

Он подчеркнул, что новых пожаров не возникнет точно.

По мнению метеоролога, дожди не помогут прекратить распространение действующих пожаров, так как огнём охвачена очень большая площадь.

По данным Гидрометцентра, с 22 по 24 июля на территории Якутияя ожидается прохождение серии как умеренных, так и сильных дождей.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» спрогнозировал рост числа наводнений в мире.

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