Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Состояние певицы МакSим, которую ранее подключили к аппарату ИВЛ, улучшилось. Об этом заявила её представитель Маргарита Соколова.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звёздный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо», — написала она в Instagram.

Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.