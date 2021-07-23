Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
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«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звёздный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо», — написала она в Instagram.
Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.
МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.