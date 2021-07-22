Представитель МакSим рассказал о её состоянии

Пиар-менеджер исполнительницы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы.

«Пока что всё абсолютно так же», — цитирует ТАСС Богушевскую.

Она сообщила, что «значительных улучшений или ухудшений нет».

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Life.ru высказал мнение, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления, ведь лёгочная ткань распадается и формирует воздушные полости, о чём свидетельствует сохранение воздушных полостей в периферических отделах.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.