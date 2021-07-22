Синоптики прогнозируют «токийскую парилку» во время Олимпиады в Японии

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, какая будет погода в Токио во время проведения летних Олимпийских игр.
Синоптики прогнозируют «токийскую парилку» во время Олимпиады в Японии
  • Reuters

«В Токио во время проведения Олимпийских игр будет знаменитая «токийская парилка». Это температура в дневные часы за +30...+33 °С, иногда +34 °С. И влажность за 80% в дневные часы», — рассказал синоптик.

По его словам, дожди будут идти практически ежедневно.

«Они небольшие, и духоту они не разгоняют. Температура, которая воспринимается человеческим организмом при таких условиях, — это приблизительно +36...+38°С. То есть такая хорошая, действительно, парилка. Влажно, очень тепло и даже жарко. Очень большая влажность. Это, наверно, самый большой минус токийской погоды», — добавил Шувалов.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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