Синоптик спрогнозировал спад жары в Москве в последние дни июля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара в Москве спадёт в последние дни июля.

Также в беседе с РИА Новости он отметил, что в последние дни июля в столице ожидаются грозы.

«Зной на предстоящей неделе не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьёт показания термометров до +22...+27 °С», — сказал он.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.