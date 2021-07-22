Синоптик спрогнозировал спад жары в Москве в последние дни июля
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Также в беседе с РИА Новости он отметил, что в последние дни июля в столице ожидаются грозы.
«Зной на предстоящей неделе не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьёт показания термометров до +22...+27 °С», — сказал он.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.