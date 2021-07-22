Синоптик предупредил о температурных «выбоинах» в Москве
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Об этом сообщило РИА Новости.
«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные «выбоины» — когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на два-три градуса прохладнее многолетних показателей», — сказал Тишковец.
По его словам, это произойдёт из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, «за которым хлынет полярный воздух».
Тишковец рассказал, что в ночное время температура воздуха будет составлять +9...+14 °С, а в дневное — +18...+23 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.