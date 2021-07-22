Синоптик предупредил о температурных «выбоинах» в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие три дня в столичном регионе ожидаются температурные «выбоины», когда воздух будет на несколько градусов прохладнее многолетних значений.

Об этом сообщило РИА Новости.

«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные «выбоины» — когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на два-три градуса прохладнее многолетних показателей», — сказал Тишковец.

По его словам, это произойдёт из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, «за которым хлынет полярный воздух».

Тишковец рассказал, что в ночное время температура воздуха будет составлять +9...+14 °С, а в дневное — +18...+23 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы.