Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в выходные дни в столичном регионе.

По её словам, в выходные погоду будет определять антициклон.

«Он, конечно, северного происхождения, будет преобладать северный ветер. Но температура воздуха будет близка к климатической норме. В утренние часы будет свежая, приятная прохлада, в Москве где-то +12...+14 °С, на востоке области может быть до +10 °С. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве — +22...+24 °С, в воскресенье будет более комфортная погода, потому что ветер будет послабее, он не будет таким сильным, как сегодня», — рассказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что погода в столичном регионе будет соответствовать последним дням июля.

«Ни жары нет, ни холода, ни осадков. Солнца будет много, что позволит и покупаться, и позагорать», — добавила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара в Москве спадёт в последние дни июля.