Сценарист «Майора Грома» рассказал о популярности фильма за рубежом

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Продюсер и сценарист российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Артём Габрелянов в интервью Общественной службе новостей рассказал о том, почему у фильма были низкие кассовые сборы, и о популярности картины на сервисе Netflix.
Сценарист «Майора Грома» рассказал о популярности фильма за рубежом
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«У фильма хорошие рецензии, просто не получилось донести до большой аудитории информацию о том, что фильм появился. Сумма, выплаченная компанией Netflix, — это рекорд для российского рынка. Я надеюсь, что это повысит планку для закупки следующих проектов», — заявил Габрелянов.

По его словам, фильм держался десять дней на первом месте по просмотрам.

Габрелянов считает, что это говорит о том, что российская киноиндустрия может создавать фильмы, «которые будут отлично смотреть за рубежом».

Он заявил, что все критики очень тепло приняли фильм о майоре Громе.

«Через несколько дней фильм вышел в прокат, появились очень низкие цифры, мы были расстроены. После проката началась волна фанатской любви и поддержки», — рассказал он.

7 июля на видеосервисе Netflix вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» о приключениях сотрудника полиции Игоря Грома с Тихоном Жизневским в главной роли. Спустя сутки фильм стал самым популярным на платформе.

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