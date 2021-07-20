Продюсер прокомментировала успех «Майора Грома»

Журналист, кинокритик и продюсер Мария Безрук в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала успех фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» на интернет-платформе Netflix.

«В России картина прошла гораздо скромнее, чем могла бы. А за рубежом её приняли. Первое место на Netflix меня безумно радует. Во-первых, это очень важно для нашей киноиндустрии. Во-вторых, это хороший алаверды всем кинокритикам, которые кричали, что невозможно в России сделать хороший комикс», — сказала она.

По её мнению, «Майор Гром» стал первой успешной попыткой российской киноиндустрии сделать полноценный, высокотехнологичный, конкурентоспособный в прокате комикс.

7 июля на видеосервисе Netflix вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» о приключениях сотрудника полиции Игоря Грома с Тихоном Жизневским в главной роли. Спустя сутки фильм стал самым популярным на платформе.