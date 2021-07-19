Синоптики предупредили о грозах и аномальной жаре в Челябинской области

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Синоптики Гидрометеоцентра рассказали об аномальной жаре, грозах и туманах в Челябинской области.
Синоптики предупредили о грозах и аномальной жаре в Челябинской области
  • Reuters

«20—21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости)», — приводит URA.RU сообщение.

Как уточняется, 22 июля днём на севере области ожидается до +27...+32 °С, на юге — до +32...+37 градусов °С. 

К тому же отмечается, что в эти дни в регионе должно быть облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди и грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +37...+44 °C прогнозируется в некоторых регионах юга России.

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