Синоптики предупредили о грозах и аномальной жаре в Челябинской области
- Reuters
«20—21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости)», — приводит URA.RU сообщение.
Как уточняется, 22 июля днём на севере области ожидается до +27...+32 °С, на юге — до +32...+37 градусов °С.
К тому же отмечается, что в эти дни в регионе должно быть облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди и грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +37...+44 °C прогнозируется в некоторых регионах юга России.