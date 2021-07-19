Синоптик рассказал об «опасном солнце» на юге России

Короткая ссылка
Жара до +37 — 44°C прогнозируется в некоторых регионах юга России, опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабарнино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

В ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается «опасное солнце», сильная жара не прогнозируется.

По словам Вильфанда, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить