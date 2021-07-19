Синоптик рассказал об «опасном солнце» на юге России

Жара до +37 — 44°C прогнозируется в некоторых регионах юга России, опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабарнино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

В ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается «опасное солнце», сильная жара не прогнозируется.

По словам Вильфанда, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.