Синоптик рассказал об «опасном солнце» на юге России
«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабарнино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.
В ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается «опасное солнце», сильная жара не прогнозируется.
По словам Вильфанда, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.