В Москве 22 июля ожидается сильное похолодание

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В четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понижение температуры будет постепенным, но вот в четверг особенно ощутится: северные ветры ярко выраженные и температура +20—24 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, воздух в столице станет нормальным, «человеческим».

Он отметил, что возвращения аномальной жары не предвидится минимум до середины следующей недели.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье во второй половине понедельника, 19 июля, ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром.

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