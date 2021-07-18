В Гидрометцентре предупредили о дождях в Московском регионе в понедельник

В Москве и Подмосковье во второй половине понедельника, 19 июля, ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник во второй половине дня кратковременные дожди будут уже повсеместно. Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья. Будут грозы, усиление ветра минимум до 17 м/с», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что температура ожидается в пределах +27...+29 °C.

«Во вторник тоже облачно, кратковременные дожди и температура +25...+27 °C максимально», — добавил специалист.

Ранее МЧС сообщило о высокой пожароопасности четвёртого класса с 19 по 21 июля в Москве и Подмосковье.