МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и Подмосковье
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«В период с 19 по 21 июля местами по Московской области и городу Москве сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — говорится в предупреждении со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сотрудники МЧС призвали ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу, в особенности на торфяниках, а также не сжигать мусор.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля.