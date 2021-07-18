МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье с 19 по 21 июля объявлена высокая пожароопасность четвёртого класса, заявили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«В период с 19 по 21 июля местами по Московской области и городу Москве сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — говорится в предупреждении со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сотрудники МЧС призвали ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу, в особенности на торфяниках, а также не сжигать мусор.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля.