Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля
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Как сообщает РИА Новости, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку +30 °С, заканчивается.
«В понедельник во второй половине дня в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут «башенки» грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1—3 см и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15—20 метров в секунду», — сказал Тишковец.
Во вторник, 20 июля, «постепенно распогодится», а северные ветры принесут более свежий воздух, отметил синоптик.
Ранее в Росгидромете спрогнозировали похолодание с ливнями и грозами в регионах Центрального федерального округа.
Сомнолог предупредила, что жара приводит к нарушению сна, что влечёт за собой снижение иммунитета и повышает риск вирусных заболеваний.