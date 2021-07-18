Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля

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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе, отметив, что в понедельник, 19 июля, ожидается ливень с грозами и градом.
Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку +30 °С, заканчивается.

«В понедельник во второй половине дня в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут «башенки» грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1—3 см и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15—20 метров в секунду», — сказал Тишковец.

Во вторник, 20 июля, «постепенно распогодится», а северные ветры принесут более свежий воздух, отметил синоптик.

Ранее в Росгидромете спрогнозировали похолодание с ливнями и грозами в регионах Центрального федерального округа.

Сомнолог предупредила, что жара приводит к нарушению сна, что влечёт за собой снижение иммунитета и повышает риск вирусных заболеваний.

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