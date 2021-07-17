В Росгидромете спрогнозировали похолодание в регионах ЦФО

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На следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается похолодание, ливни и грозы, однако такая погода продержится недолго. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Росгидромете спрогнозировали похолодание в регионах ЦФО
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

В комментарии ТАСС он отметил, что погода будет переменчивой на будущей неделе — несмотря на похолодание, тепло в пределах +29 °С вернётся уже к 22–23 июля.

«Погода будет достаточно пёстрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю. Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду, температура будет в пределах +24-26 °С... Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца», — сказал он.

В столичном управлении МЧС России ранее предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные. По прогнозам синоптиков, воздух в столице 17—18 июля днём прогреется до +30…+32 °С.

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