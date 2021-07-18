Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на следующей неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.

По словам синоптика, характер погоды на следующей неделе изменится из-за холодного атмосферного фронта, который будет пересекать столичный регион.

«Он отметится ливнями, местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. То есть не обязательно в Москве, именно местами по столичному региону. Температура воздуха завтра выше +30 °C, где-то +30...+31°C. После прохождения фронта температура будет понижаться и во вторник, хотя и будет у нас с кратковременными дождями локального характера, температура понизится. В Москве будет +26...+28 °C, по области — +23...+28 °C. Ветер сменится на северо-западный», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в последующие дни температура будет понижаться и вернётся в климатические рамки.

«До конца рабочей недели в ночные часы без осадков, днём местами возможны кратковременные дожди. Температура минимальная в Москве порядка +15...+17 °C, по области — +13...+18 °C. Дневная температура около +25 °C, по области — +21...+26 °C. Будет довольно плотный северо-западный ветер, что очистит город от вредных примесей, которые скопились тогда, когда погоду определял антициклон», — добавила синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о залповых ливнях и мозаичном граде 19 июля.