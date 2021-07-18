МЧС предупредило о жаре до +42 °C в Волгоградской области

Жаркая погода (до +42 °C) ожидается в Волгоградской области в ближайшие четыре дня, заявили в пресс-службе областного МЧС.

«В дневные часы 18, 19, 20, 21 июля на территории Волгоградской области ожидается сильная жара: +40...+42 °C», — следует из предупреждения.

МЧС рекомендует не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, не работать долго на улице в жару, проветривать помещения или использовать кондиционеры.

Кроме того, запрещается разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор и сухую траву.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о преобладании жаркой погоды на юге России.

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв рассказал в беседе с RT об особенностях тренировок и питания в жаркую погоду.