МЧС предупредило о жаре до +42 °C в Волгоградской области

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Жаркая погода (до +42 °C) ожидается в Волгоградской области в ближайшие четыре дня, заявили в пресс-службе областного МЧС.
МЧС предупредило о жаре до +42 °C в Волгоградской области
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«В дневные часы 18, 19, 20, 21 июля на территории Волгоградской области ожидается сильная жара: +40...+42 °C», — следует из предупреждения.

МЧС рекомендует не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, не работать долго на улице в жару, проветривать помещения или использовать кондиционеры.

Кроме того, запрещается разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор и сухую траву.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о преобладании жаркой погоды на юге России.

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв рассказал в беседе с RT об особенностях тренировок и питания в жаркую погоду.

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