Синоптик рассказал о погоде на юге России

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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на юге России.
Синоптик рассказал о погоде на юге России
  • globallookpress.com
  • © Ivan Makeev

«Температура на юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов. Установилась антициклональная погода — много солнца, испепеляющая жара», — цитирует ТАСС Тишковца.

Он сообщил, что «она сохранится всю ближайшую неделю, до среды включительно, причём пекло с каждый днём будет накаляться».

«Вечером в среду на следующей неделе подтянется с запада циклон, начнёт накрывать Крым, а в четверг грозовые ливни пойдут везде, кроме «куста» нижнего Поволжья — Астраханской области, Калмыкии, части Дагестана», — добавил синоптик.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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