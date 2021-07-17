Синоптик рассказал о погоде на юге России

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на юге России.

«Температура на юге страны будет превышать климатическую норму на десять градусов. Установилась антициклональная погода — много солнца, испепеляющая жара», — цитирует ТАСС Тишковца.

Он сообщил, что «она сохранится всю ближайшую неделю, до среды включительно, причём пекло с каждый днём будет накаляться».

«Вечером в среду на следующей неделе подтянется с запада циклон, начнёт накрывать Крым, а в четверг грозовые ливни пойдут везде, кроме «куста» нижнего Поволжья — Астраханской области, Калмыкии, части Дагестана», — добавил синоптик.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.