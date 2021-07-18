В Московском зоопарке родился детёныш редкого кошачьего лемура

Короткая ссылка
Редкие кошачьи лемуры произвели потомство в Московском зоопарке, заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По её словам, первые полгода жизни детёныш проведёт на спине у матери.
В Московском зоопарке родился детёныш редкого кошачьего лемура
  • © Московский зоопарк
  • vk.com

«В этом году наше семейство лемуров снова пополнилось: у Миры и Фунтика родился детёныш», — цитирует официальный сайт мэра Москвы Акулову.

На данный момент группа кошачьих лемуров состоит из восьми особей, включая новорождённого.

Эти лемуры являются эндемиками острова Мадагаскар, на родине они называются маки. Вид занесён в Международную Красную книгу.

Ранее в Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура. В июне сотрудники зоопарка рассказали, как животные борются с жаркой погодой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить