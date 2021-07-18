В Московском зоопарке родился детёныш редкого кошачьего лемура

Редкие кошачьи лемуры произвели потомство в Московском зоопарке, заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По её словам, первые полгода жизни детёныш проведёт на спине у матери.

«В этом году наше семейство лемуров снова пополнилось: у Миры и Фунтика родился детёныш», — цитирует официальный сайт мэра Москвы Акулову.

На данный момент группа кошачьих лемуров состоит из восьми особей, включая новорождённого.

Эти лемуры являются эндемиками острова Мадагаскар, на родине они называются маки. Вид занесён в Международную Красную книгу.

Ранее в Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура. В июне сотрудники зоопарка рассказали, как животные борются с жаркой погодой.