В Московском зоопарке рассказали, как животные борются с жарой

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В Московском зоопарке рассказали, как животные борются с жаркой погодой.
В Московском зоопарке рассказали, как животные борются с жарой
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на отдел коммуникаций зоосада.

«Водоёмы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары», — заявили в зоопарке.

Животных кормят ледяными тортами с разными наполнителями. К примеру, пандам и другим медведям предлагают лёд с морковью и яблоками, а обезьянам — с ягодами.

В вольеры выносят снег, который сотрудники заранее заготавливают в специальных морозильниках.

Как ранее сообщало ФАН, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.

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