В Московском зоопарке рассказали, как животные борются с жарой
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на отдел коммуникаций зоосада.
«Водоёмы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары», — заявили в зоопарке.
Животных кормят ледяными тортами с разными наполнителями. К примеру, пандам и другим медведям предлагают лёд с морковью и яблоками, а обезьянам — с ягодами.
В вольеры выносят снег, который сотрудники заранее заготавливают в специальных морозильниках.
Как ранее сообщало ФАН, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.