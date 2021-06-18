В Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура

Семеро детёнышей дагестанского тура появились на свет в Московском зоопарке в конце мая.

Об этом сообщили «Известия».

«У всех самочек роды прошли без проблем. Зоологи и ветеринары сразу осмотрели малышей, взвесили их и определили пол. Оказалось, что родились четыре мальчика и три девочки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время детёныши питаются преимущественно материнским молоком, но уже начинают пробовать ветки и листья.

Как ранее сообщало ФАН, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.