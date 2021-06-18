В Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура

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Семеро детёнышей дагестанского тура появились на свет в Московском зоопарке в конце мая.
В Московском зоопарке родились детёныши дагестанского тура
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Об этом сообщили «Известия».

«У всех самочек роды прошли без проблем. Зоологи и ветеринары сразу осмотрели малышей, взвесили их и определили пол. Оказалось, что родились четыре мальчика и три девочки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время детёныши питаются преимущественно материнским молоком, но уже начинают пробовать ветки и листья.

Как ранее сообщало ФАН, в Московский зоопарк доставили двух зебр из чешского города Брно.

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