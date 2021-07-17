В Москве 17 июля ожидается до +32 °С

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В российской столице в субботу, 17 июля, ожидается +30...+32 °С, возможны кратковременные дожди и гроза.

Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5—10 м/с, при грозе порывы возможны до 15 м/с.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее заявил, что на следующей неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается переменчивая погода. Сначала жителей ЦФО ожидает похолодание, ливни и грозы, однако тепло в пределах +29 °С вернётся уже к 22—23 июля.

В МЧС России по Москве предупреждали об аномальной жаре в Москве в выходные

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