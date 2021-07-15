Стругачёв назвал Мамонова умнейшим философом жизни

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Семён Стругачёв в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова.

«Это был замечательный, вдумчивый, умнейшим философ жизни, которого можно было сидеть и слушать часами, открыв рот. Он был порядочным и духовно богатым. Конечно, безумно жалко. Для меня это большая трагедия. Я всегда завидовал таким людям, как он. Это хорошая зависть, это есть к чему стремиться. Очень-очень жаль», — сказал актёр.

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет.