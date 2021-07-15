Бургазлиев назвал невосполнимой утратой смерть Мамонова

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Полина Полетаева
Российский актёр театра и кино, музыкант Денис Бургазлиев в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова.
Бургазлиев назвал невосполнимой утратой смерть Мамонова
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Хотя последние дни были очень сложными и мы вроде как готовились к любому исходу, надежда нас не покидала. Когда пришло это известие, я был просто сражён. У меня нет слов. Я могу только принести свои соболезнования его супруге, семье и всем нам... Не стало замечательного человека с большой буквы, художника, гениального артиста и настоящего рок-музыканта. Больше таких, к сожалению, среди нас нет. Это невосполнимая утрата», — сказал Бургазлиев.

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет.

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