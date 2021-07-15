Скляр прокомментировал сообщение о смерти Петра Мамонова

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Российский музыкант Александр Скляр прокомментировал сообщение о смерти основателя и солиста группы «Звуки Му» Петра Мамонова.
Скляр прокомментировал сообщение о смерти Петра Мамонова
  • РИА Новости

«Какой кошмар. Не сумел он выкарабкаться из этого», — сказал он «Известиям».

Актёр Сергей Газаров поделился в беседе с телеканалом «360» воспоминаниями о Петре Мамонове.

По его словам, для него Мамонов был чрезвычайно простым, очень мягким, добрым, очень отзывчивым.

«Таких людей, к сожалению, не так много, и в жизни, и в работе. Это серьёзная очень утрата. Потому что я уверен, что он мог бы успеть очень-очень много, потому что чрезвычайно плодотворный был человек, который из ничего сотворял звуки, мысли, идеи. Мне очень жаль, очень жаль», — сказал Газаров.

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет 15 июля.

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