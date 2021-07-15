Паршин назвал Мамонова настоящим человеком

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Полина Полетаева
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии Российской Федерации Сергей Паршин в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова.
Паршин назвал Мамонова настоящим человеком
  • © РИА Новости / Сергей Кузнецов

«Я работал с ним в одной картине «Время печали ещё не пришло». До этого я знал его как музыканта, этот легендарный ансамбль «Звуки Му». Но во время съёмок он предстал передо мной совершенно другим человеком. Передо мной возник человек с такой жизненной биографией, со своей философией добра, любви и к Богу, и к ближнему, и к природе, и к профессии. После работы с ним в кино я очень часто его вспоминал. И если какая-то передача по телевидению с его участием, интервью, то я, конечно, всё бросал и смотрел», — рассказал народный артист.

Паршин отметил, что Мамонов «был ему близок по восприятию мира и жизни».

«И поэтому потеря эта невосполнима. Таких людей, как Пётр Николаевич, очень и очень мало. Он был настоящим человеком. Я скорблю вместе со всеми и приношу свои соболезнования его семье. Вечная память. Я его буду помнить всегда, пока хожу, пока живу, пока дышу», — добавил собеседник RT.

Артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, скончался в возрасте 70 лет.

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