Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов острова Тайвань. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков в 9 км к юго-востоку от города Хуалянь.
Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: