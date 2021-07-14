Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Тайваня

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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов острова Тайвань. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Тайваня
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр подземных толчков в 9 км к юго-востоку от города Хуалянь.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов.

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