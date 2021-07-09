Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья индонезийского острова Сулавеси.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, расположенной на острове. Очаг залегал на глубине 102 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что на западе США произошло землетрясение магнитудой 6,0.