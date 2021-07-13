Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано рядом с Курильскими островами, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов
  • Reuters

«Эпицентр землетрясения находился в 111 км южнее острова Симушир», — цитирует ТАСС Семёнову.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 59 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у Курильских островов.

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