Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано рядом с Курильскими островами, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
- Reuters
«Эпицентр землетрясения находился в 111 км южнее острова Симушир», — цитирует ТАСС Семёнову.
Отмечается, что очаг залегал на глубине 59 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у Курильских островов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: