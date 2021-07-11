В Гидрометцентре предупредили об усилении жары в столице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели жара в Москве усилится и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения.

«Температура будет достигать +34...+35 °С, неделя будет... опасно жаркая», — цитирует ТАСС заявление Вильфанда.

По словам синоптика, такое усиление жары в Москве ожидается с 13—14 июля.

Он отметил, что на побережье Краснодарского края температура воздуха сейчас ниже, чем в Москве.

«В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет составлять 5—5,5 единицы. Это высокий и опасный уровень», — заключил он, отметив, что безопасным является индекс ультрафиолетового излучения в две единицы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Синоптик прокомментировал жару в Центральной России.