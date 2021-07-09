Синоптик прокомментировал жару в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус прокомментировал жару в Центральной России.
Синоптик прокомментировал жару в Центральной России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Антициклон с высоким атмосферным давлением и с очень жаркими температурами», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, антициклон пришёл со стороны Скандинавии и в начале был достаточно прохладным.

«Но он быстро прогрелся. В столице уже вчера температура перешагнула рубеж в +30 °С. Простоит этот антициклон, по прогнозам, которые у нас имеются, до середины месяца», — сообщил эксперт.

Как отметил Леус, дождей и небольшого понижения температуры не стоит ожидать ранее 14—15 июля.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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