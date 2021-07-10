Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • © РИА Новости

Он сообщил, что «на ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше +31 °С как минимум».

«Несмотря на то что во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, всё равно будет пока жарко», — цитирует РИА Новости Леуса.

Он добавил, что «минимум неделю, а скорее всего, до начала третьей декады июля сохранится жаркая погода».

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