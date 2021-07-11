Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Российский путешественник Фёдор Конюхов в воскресенье, 11 июля, отправляется из Мурманска в одиночную полярную экспедицию на Северный полюс.

По информации РИА Новости, в течение двух недель он будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.

На место его доставит атомный ледокол «50 лет Победы».

Отмечается, что на Северном полюсе Конюхов разобьёт полярную мини-станцию на льдине и будет дрейфовать на ней по Северному Ледовитому океану всё время путешествия протяжённостью до 100 км.

В свободное от исследований время Конюхов планирует рисовать пейзажи с арктической натуры.

В январе путешественник поделился воспоминаниями о путешествии на Южный полюс.