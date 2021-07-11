Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
По информации РИА Новости, в течение двух недель он будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.
На место его доставит атомный ледокол «50 лет Победы».
Отмечается, что на Северном полюсе Конюхов разобьёт полярную мини-станцию на льдине и будет дрейфовать на ней по Северному Ледовитому океану всё время путешествия протяжённостью до 100 км.
В свободное от исследований время Конюхов планирует рисовать пейзажи с арктической натуры.
В январе путешественник поделился воспоминаниями о путешествии на Южный полюс.