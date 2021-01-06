Конюхов поделился воспоминаниями о путешествии на Южный полюс

Фёдор Конюхов поделился воспоминаниями об одиночном путешествии на Южный полюс, которое состоялось 25 лет назад и продолжалось более двух месяцев.

Об этом сообщает НТВ.

Перед походом Конюхов тренировался в Красноярском крае, жил в тундре, занимался духовной подготовкой.

Во время путешествия он преодолел 1350 км на лыжах с грузом за спиной.

«Вечером там полярный день, я зашёл в палатку, лёг уставший и почувствовал, что планета наша вращается. И тогда стало так спокойно, я уснул, пока не разбудили», — сказал Конюхов, говоря об ощущениях, которые он испытал, когда достиг конечной точки.

В 2019 году сын Фёдора Конюхова Оскар рассказал об актуальности кругосветных путешествий.