Оскар Конюхов оценил актуальность кругосветных путешествий

Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал об актуальности кругосветных путешествий.

По его мнению, такие путешествия всегда будут актуальны.

«Если вспомнить, Гагарин сделал два оборота вокруг нашей планеты, а сейчас космонавты делают по пять тысяч оборотов, и это по-прежнему актуально. Технологии развиваются, а задачи усложняются. Раньше восхождение на Эверест было большим событием. Сейчас туда уже идут без кислорода. Если раньше шли неделю, теперь — 17 часов», — убеждён глава экспедиции Фёдора Конюхова.

По его словам, всегда будет место рекорду, достижению и испытанию технологий.