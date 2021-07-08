Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

В Москве состоялось прощание с режиссёром и актёром, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Как пишет РИА Новости, его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников его творчества.

Владимир Меньшов умер в понедельник, 5 июля.

Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания.

На ней, в частности, присутствовали вдова Меньшова Вера Алентова, которая накануне была выписана домой из больницы после коронавируса, и их дочь Юлия Меньшова.

Как сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей.

Композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин в беседе с URA.RU также выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.

Режиссёр будет похоронен на Новодевичьем кладбище.