Володин назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Госдумы.
«Талантливый советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, он был любим миллионами зрителей. Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова — невосполнимая потеря для всех нас», — заявил Володин.
Ранее композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин в беседе с URA.RU выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.