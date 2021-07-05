Володин назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Госдумы.

«Талантливый советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, он был любим миллионами зрителей. Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова — невосполнимая потеря для всех нас», — заявил Володин.

Ранее композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин в беседе с URA.RU выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.