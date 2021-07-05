Сергей Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

«Большая потеря для общества, потеря для нашего народа, потому что Владимир Меньшов внёс огромный вклад в культуру России не только как актёр, режиссёр, но и просто как человек и гражданин», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, главной чертой Меньшова была честность.

Ранее продюсер и актёр Сергей Жигунов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Меньшова.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.