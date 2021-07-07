В театре Пушкина опровергли сообщения о том, что Алентова в реанимации

В Московском драматическом театре имени Пушкина опровергли сообщения СМИ о том, что народная артистка России Вера Алентова находится в реанимации. Об этом в театре сообщили РИА Новости.

«Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации», — сказали там.

29 июня во ВГИКе подтвердили, что Алентова госпитализирована. Комментировать подробности состояния здоровья семья артистки не стала.

Кроме того, 26 июня стало известно, что у супруга Алентовой, режиссёра Владимира Меньшова, выявили коронавирусную инфекцию. 5 июля он скончался на 82-м году жизни из-за последствий заболевания.