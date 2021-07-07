В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Очень высокая температура. Период предупреждения — до 18:00 7 июля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, местами температура может достигать +30 °С и выше.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее в МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, спасатели советуют пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

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