В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
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«Очень высокая температура. Период предупреждения — до 18:00 7 июля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, местами температура может достигать +30 °С и выше.
При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее в МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, спасатели советуют пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.