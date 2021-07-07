МЧС предупредило о жаре до +30 °С в Москве

Спасатели предупреждают о жаре в Москве в среду, 7 июля. Воздух в столице прогреется до +30 °С, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 7 июля с 11:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30 °С», — говорится в сообщении.

Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Ранее сообщалось, что в столице и ряде регионов на текущей неделе вновь установится жаркая погода.

По словам синоптиков, в пятницу и субботу температура в столице приблизится к отметке +31…+33 °С.