МЧС предупредило о жаре до +30 °С в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 7 июля с 11:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30 °С», — говорится в сообщении.
Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.
Ранее сообщалось, что в столице и ряде регионов на текущей неделе вновь установится жаркая погода.
По словам синоптиков, в пятницу и субботу температура в столице приблизится к отметке +31…+33 °С.