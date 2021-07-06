Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала года

Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала 2021 года, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Конечно же, в 2020 году основные показатели деятельности музейных учреждений были на 30—35% ниже, чем в докарантинный период. Ситуация требует от нас ради всеобщего здоровья неукоснительно соблюдать ряд ограничительных мер», — сказала Новосельская.

По её словам, приоритетом является не максимальное привлечение посетителей в музеи, а здоровье и безопасность россиян и иностранных гостей.

Как отметила министр, в первом полугодии в музеях побывали около 600 тыс. граждан льготных категорий, в том числе около 280 тыс. детей, что на треть больше, чем в 2019 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в музее «Новый Иерусалим» в Московской области завершилась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Её посетили более 90 тыс. человек.