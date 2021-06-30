На выставке Брейгелей в Подмосковье побывали 92 тысячи человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минкультуры.
«Публике представили 70 произведений XVI—XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Помимо работ самих Брейгелей, в экспозицию были включены произведения их современников — известных фламандских и голландских авторов», — отметили в пресс-службе.
Выставка открылась 24 декабря 2020 года. Изначально она должна была закрыться 11 апреля, но музей договорился о продлении экспозиции до 27 июня.
Ранее kp.ru сообщал, что первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля.