На выставке Брейгелей в Подмосковье побывали 92 тысячи человек

В музее «Новый Иерусалим» в Московской области завершилась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Её посетили более 90 тыс. человек.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Публике представили 70 произведений XVI—XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Помимо работ самих Брейгелей, в экспозицию были включены произведения их современников — известных фламандских и голландских авторов», — отметили в пресс-службе.

Выставка открылась 24 декабря 2020 года. Изначально она должна была закрыться 11 апреля, но музей договорился о продлении экспозиции до 27 июня.

Ранее kp.ru сообщал, что первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля.