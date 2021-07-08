«Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого

Радиостанция «Европа Плюс» и компания «Чистая Линия» выпустят совместную лимитированную партию мороженого.

В конце июня большая команда «Европы Плюс» побывала в Черногории в поисках нового вкуса и натуральных ингредиентов для создания необычного мороженого.

«На протяжении недели ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики — вместе с остальными участниками экспедиции будили Россию из Будвы, расположенной на живописном берегу Адриатического моря, а в прямых включениях в вечернее шоу «РАШ» делились с многомиллионной аудиторией «Европы Плюс» подробностями своего летнего тура», — рассказала продюсер программ «Европы Плюс» Вера Яковлева. За семь дней путешественники успели посетить несколько городов: Жабляк, Котор и Пераст, а также национальный парк «Дурмитор», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что в тур «В поисках вкуса» также отправились победители эфирного розыгрыша — Кирилл Шпунтенко из Москвы и Елена Загитова из Хабаровска.

«Вместе со всеми они дегустировали сочные фрукты и экзотические цветы, за которыми приходилось подниматься в горы, спускаться в каньоны, плыть по рекам и озёрам, а также нырять в море», — подчеркнули на «Европе Плюс».

По словам одного из ведущих «Бригады У», Джема, на время поездки Елена Загитова стала его «персональным преподавателем ботаники».

Джем, Вэл и Вики, ведущие шоу «Бригада У» на «Европе Плюс»

© «Европа Плюс»

«Например, от неё я узнал, что такое мушмула, или, как говорят черногорцы, нешпула. Плоды этого кустарника оказались на удивление очень аппетитными. Теперь размышляю, где бы прикупить мушмулы в России», — подчеркнул он.

Также исследователям пригодились навыки Кирилла Шпунтенко — он работает спасателем и хорошо плавает. Благодаря ему группа добыла со дня моря водоросль спирулину, которая наряду с мушмулой, гранатом, айвой и лавандой вошла в список редких ингредиентов для нового мороженого. Десерт появится в продаже осенью 2021 года.

«За много лет кропотливой работы мы придумали уже больше сотни различных натуральных вкусов мороженого, приобретя большой опыт в этом направлении. Наши технологи вдохновились путешествием в Черногорию на создание чего-то неожиданного! Вместе с «Европой Плюс» в поисках того самого сложносочинённого вкуса мы смогли показать огромному количеству людей, как именно рождается лакомство от «Чистой Линии», — заявил сооснователь и учредитель компании Тигран Матинян.

Директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря коллаборации с «Чистой Линией» радиостанции удалось подарить слушателям путешествие в Черногорию — невзирая на пандемию.

«Следить за приключениями нашей команды можно было не только в эфире, но и в социальных сетях, где публиковались самые яркие моменты экспедиции», — напомнил он.

«Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого

Ранее «Бригада У» провела эфир со Шпицбергена, самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Это достижение зафиксировали специалисты из Книги рекордов Гиннесса. В декабре 2020-го радиоведущие поднялись на Эльбрус и провели эфир с высоты более 4,2 тыс. м.