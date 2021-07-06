Жена Мамонова поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом

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Супруга находящегося в реанимации с коронавирусной инфекцией актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга в разговоре с RT поблагодарила врачей за борьбу с COVID-19.
Жена Мамонова поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Она рассказала, что состояние её супруга по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое, он подключён к аппарату ИВЛ. По словам Мамоновой, пошли шестые сутки в таком состоянии. 

При этом она отметила, что прогнозов по состоянию её супруга врачи не дают.

«А какие могут быть? Весь мир не может сделать никакого прогноза, никто ничего не знает, делают всё, что могут. Два года (с начала пандемии. — RT)... что-то происходит, все (врачи. — RT) стараются, очень им благодарна. Потому что я смотрю на это всё и расцениваю это как какую-то войну. Только не солдаты воюют, а воюют врачи, медсёстры, нянечки, они сейчас в самом эпицентре», — отметила Мамонова.

1 июля стало известно, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом, его подключили к аппарату ИВЛ.

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