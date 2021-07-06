В Туапсинском районе подтопило 760 домовладений

В Туапсинском районе из-за сильных дождей в ночь на вторник, 6 июля, подтопило семь населённых пунктов.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперштаб края.

Как уточняется, общее число подтопленных домовладений в районе достигло 760.

В частности, речь идёт об инцидентах в сёлах Молдовановка, Дефановка, Лермонтово и посёлке Джубга.

В связи с непогодой в шести муниципалитетах Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации.

По сообщениям URA.RU, ранее в Челябинской области выпустили штормовое предупреждение.