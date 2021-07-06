В Туапсинском районе подтопило 760 домовладений
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперштаб края.
Как уточняется, общее число подтопленных домовладений в районе достигло 760.
В частности, речь идёт об инцидентах в сёлах Молдовановка, Дефановка, Лермонтово и посёлке Джубга.
В связи с непогодой в шести муниципалитетах Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации.
По сообщениям URA.RU, ранее в Челябинской области выпустили штормовое предупреждение.