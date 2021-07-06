В Крыму объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Из-за ухудшения погоды в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Оно будет действовать до конца 7 июля.
Спасатели предупредили местных жителей и туристов о возможных подтоплениях, отключениях электричества и нарушениях в работе транспорта.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — уточняет агентство «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте.