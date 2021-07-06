В Крыму объявили штормовое предупреждение

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, сильные ливни и грозы с крупным градом ожидаются в Крыму 6 и 7 июля. Также специалисты прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Об этом сообщает телеканал «360».

Из-за ухудшения погоды в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Оно будет действовать до конца 7 июля.

Спасатели предупредили местных жителей и туристов о возможных подтоплениях, отключениях электричества и нарушениях в работе транспорта.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — уточняет агентство «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте.