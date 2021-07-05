Власти Москвы рассказали о культурных проектах для детей и молодёжи

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский рассказал о культурных проектах для детей и молодёжи.

«С 1 сентября готовимся принимать посетителей в возрасте с 14 до 22 лет по новому федеральному проекту «Пушкинская карта». У нас уже есть проект мэра Москвы «Музеи — детям», когда все московские школьники бесплатно ходят во все городские музеи», — заявил он в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum.

По его словам, также действует проект мэра «Школа — в театр», когда учащиеся могут классами посещать более 400 спектаклей в театрах, особенно те, что связаны со школьной программой.

«Мы видим отдачу от этих программ. Такое решение единодушно одобрено всеми руководителями наших учреждений культуры», — отметил Кибовский.

Он назвал это сменой философии отношений между обществом, культурой и государством.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова в беседе с газетой «Известия» заявила, что последствием пандемии стал пересмотр льгот для посетителей музеев.