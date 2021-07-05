Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна, с прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова — выдающегося режиссёра, замечательного актёра и педагога, светлого и удивительно одарённого человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас», — говорится в тексте.

Путин отметил, что Меньшова «отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников».

Президент заявил, что режиссёра «ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодёжи, сбережению отечественной культуры».

«Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», — добавил он.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.

Прощание с режиссёром Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в большом зале Центрального дома кинематографистов, после этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.